Gemischte Gefühle beim FV Illertissen

Auch im fünften Spiel in Folge blieb der FV Illertissen zwar ungeschlagen. Trotzdem beendet er die Vorrunde nach dem 1:1 beim Aufsteiger Vilzing auf einem Relegationsplatz in der bayerischen Regionalliga.