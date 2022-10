Ein Duo übernimmt bei den Handballern des SC Vöhringen

Der in der Szene sehr bekannte Joachim Emmerich übernimmt als Trainer beim HandballLandesligisten SC Vöhringen. Der gebürtige Laupheimer war bereits bei mehreren höherklassigen Vereinen in der Region erfolgreich tätig und er bringt nach Überzeugung der Vöhringer Abteilungsleitung die notwendige Erfahrung mit, um um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Als Co-Trainer wird ihn Burim Kryeziu unterstützen, der ebenfalls seine Leidenschaft für den Handball in Laupheim entdeckt hat.

Bei der Vorstellung des neuen Gespanns bedankte sich der stellvertretene Abteilungsleiter Andreas Heinrich bei den Männern, die zuletzt die Traineraufgaben übergangsweise übernommen hatten: Christoph Klingler, Peter Hess, Tobias Süßegger und Nikola Dimic.

Handlungsbedarf war beim SC Vöhringen vor etwa zwei Wochen entstanden. Damals meldete der Verein nach fast vier Jahren die Trennung von Trainer Andre Möller im berühmten gegenseitigen Einvernehmen. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga hatte Vöhringen auch eine Etage weiter unten die ersten drei Spiele verloren und in der Landesliga das Tabellenende geziert. Möller machte als Gründe dafür eine „katastrophale Vorbereitung“ und eine schwache Trainingsbeteiligung aus. Wegen anhaltender Personalprobleme hatte der 36-Jährige Trainer auch regelmäßig selbst gespielt.

Inzwischen sieht es so aus, als wäre die Trendwende geschafft. Das erste Spiel nach der Trennung von Möller gewann der SC Vöhringen gegen den Nachbarn SC Lehr haushoch mit 40:20, das zweite in Wangen knapp mit 31:30. Dadurch gelang der Sprung auf den vierten Tabellenplatz unter zehn Mannschaften. Das neue Trainerduo soll an dieser Entwicklung weiterarbeiten. (AZ, pim)