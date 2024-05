Elavenil Valarivan von Pfeil Vöhringen mit Weltrekord

Drei Schützen und Schützinnen des Luftgewehr-Bundesligisten qualifizieren sich für Olympia

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris werden auch zwei Schützen und eine Schützin von Luftgewehr-Bundesligist SV Pfeil Vöhringen am Start sein. Elavenil Valarivan kam bei den Ausscheidungswettkämpfen im indischen Bhopal im Finale mit einer herausragenden Leistung auf Platz eins. Ihre erzielten 254,3 Ringe bedeuteten dabei neuen Frauen-Weltrekord. Bisher stand er bei 254,0 Ringen. Damit dürfte die Studentin aus Indien, die seit 2019 für das Vöhringer Team in der Bundesliga schießt, bei ihrer zweiten Olympia-Teilnahme nach Tokyo 2021 endgültig zu den Medaillenanwärterinnen zählen.

Neben Elavenil Valarivan werden auch ihr Landsmann Arjun Babuta und Jiri Privratsky aus Tschechien in Paris mit von der Partie sein. Babuta belegte in seiner Heimat nach vier Ausscheidungswettkämpfen den zweiten Rang.

Privratsky, der mit dem Kleinkalibergewehr die Nummer eins in der Weltrangliste und mit dem Luftgewehr die Nummer sechs ist, wurde vom Weltverband (ISSF) automatisch für die Olympischen Spiele gesetzt. (kümm)