Vöhringen

30.10.2022

Nur eine Schützin von Pfeil Vöhringen nimmt Glückwünsche entgegen

Plus Die Heimwettkämpfe enden für das Vöhringer Luftgewehr-Team mit Enttäuschungen.

Von Stefan Kümmritz

Enttäuschung bei Luftgewehr-Bundesligist SV Pfeil Vöhringen: Nachdem er zum Saisonauftakt in der Südgruppe zwei Siege errungen hatte, musste er sich bei seinen Heimwettkämpfen am Wochenende in der gut besuchten Sportparkhalle der SSG Dynamit-Fürth mit 2:3 (1977:1972) und dem Team von Der Bund München mit 1:4 (1976:1979) geschlagen geben.

