Trainer Andre Möller verabschiedet sich von den Vöhringer Handballern

Plus Andre Möller hatte als Vöhringer Handball-Trainer keinen wirklichen Spaß mehr. Jetzt übernehmen vorübergehend zwei Spieler.

Erst der Abstieg aus der Verbandsliga und eine Etage tiefer läuft es auch nicht: Drei Spiele, drei Niederlagen, die Handballer des SC Vöhringen zieren in der Landesliga das Tabellenende. Am Dienstag meldete der Verein nach fast vier Jahren die Trennung von Trainer Andre Möller im berühmten gegenseitigen Einvernehmen.