Vöhringen

vor 36 Min.

Volle Konzentration auf die Heimwettkämpfe bei Pfeil Vöhringen

Hannah Steffen war am ersten Wettkampf-Wochenende noch bei der Weltmeisterschaft beschäftigt. Im Sportpark geht sie wieder für Vöhringen an die Stände.

Plus Für den Manager Leo Menasch haben die Duelle im Sportpark Finalcharakter.Aber Pfeil Vöhringen geht wieder in annähernd bester Besetzung an die Stände.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Obwohl die Luftgewehrschützen von Bundesligist SV Pfeil Vöhringen bei den ersten Wettkämpfen auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, gab es für sie einen Doppelerfolg. Am kommenden Wochenende haben sie Heimrecht, die Gegner SSG Dynamit-Fürth (Samstag 18 Uhr) und Der Bund München (Sonntag 13 Uhr) stellen alles andere als Fallobst dar. Aber die mindestens 400 Zuschauer, die Teammanager Leo Menasch an beiden Tagen erwartet, werden im Sportpark für mächtig viel Stimmung sorgen und personell sieht es bei Vöhringen auch wieder besser aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen