Warum Pfeil Vöhringen in der Luftgewehr-Bundesliga verloren hat

Plus Die Vöhringer Luftgewehr-Mannschaft geht bei den Heimwettkämpfen leer aus, obwohl ein Geburtstagskind an beiden Tagen starke Leistungen abliefert.

Den Verlauf der Heimwettkämpfe hatte man sich beim ambitionierten Luftgewehr-Bundesligisten Pfeil Vöhringen anders vorgestellt. Nach dem 2:3 gegen Fürth und dem 1:4 gegen München stand das Team von Trainer Sven Martini mit leeren Händen da.