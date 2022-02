Volleyball

07:53 Uhr

Dem Pokal so nah: VfB Friedrichshafen zieht in Neu-Ulm ins Finale ein

So sehen Sieger aus: Der VfB Friedrichshafen steht im Finale um den deutschen Volleyball-Pokal.

Plus Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen die Volleyballer des VfB Friedrichshafen gegen Berlin. Jetzt winkt der nächste Titel im Finale um den DVV-Pokal.

Von Stephan Schöttl

Nein, so richtig rund lief es bislang für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen in dieser Saison noch nicht. Seit dem Umzug in die Ratiopharm-Arena nach Neu-Ulm gab es immer wieder Rückschläge. Verletzungen, Corona, unerwartete Niederlagen. Die bisherigen Giganten-Duelle mit Berlin waren eine klare Sache für die Hauptstädter. Bis zum Mittwochabend.

