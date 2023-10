Die Volleyballerinnen des VfB Ulm schlagen auch den nächsten Aufsteiger

Mit 3:1 gewinnen die Volleyballerinnen des VfB Ulm in der 3. Liga beim TSV Auerbach. Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem weiteren Sieg aus.

Ohne Dominique Pfannschmidt, die in der ersten beiden Spielen auf der Außenposition sehr gute Leistungen gezeigt hatte, ging es für die Volleyballerinnen des VfB Ulm nach Auerbach, wo der zweite Aufsteiger in die 3. Liga wartete. Die vakante Position übernahm in diesem Duell Annika Rueff - und sie überzeugte.

Dennoch kamen die Donaustädterinnen nur zögerlich ins Spiel, nachdem im Aufschlag zu viele Fehler gemacht wurden und der Block noch nicht gut stand. Mit 16:20 lag man zurück und musste beim Zwischenstand von 22:24 zwei Satzbälle abwehren. Das gelang. Und noch besser: Der eigene zweite Satzball wurde zum 26:24 verwertet.

Ein Ass von Kathrin Keller beendet den Satz

Mit gestärktem Selbstbewusstsein und dem ersten Satz in der Tasche ging es in die zweite Runde, die ebenfalls auf Augenhöhe geführt wurde. Wobei zwei kleine Aufschlagserien durch Lisa Weihrauch auf Auerbacher Seite den Satz zugunsten der Gastgeberinnen entschieden (25:19). Im dritten Durchgang gelang es keiner Mannschaft, sich um mehr als zwei Punkte abzusetzen. Ulms Kathrin Keller war es letztlich überlassen, mit ihrem ersten Ass den Satz zu beenden (25:23).

Marina Maier wird als "wertvollste Spielerin" ausgezeichnet

Erst im letzten Satz erkämpften sich die Ulmerinnen, im Durchschnitt deutlich jünger als ihre Konkurrentinnen, einen komfortablen Vorsprung. Beim TSV Auerbach lief nicht mehr viel zusammen. Über 7:3 und 20:12 zog der VfB davon. Marina Maier verwandelte den Matchball zum 25:19 - und wurde später auch als "MVP", also wertvollste Spielerin der Begegnung, ausgezeichnet. "Annika Rueff und Annika Zeifang haben im Angriff eine überragende Leistung gezeigt. Generell war aber vor allem das geschlossene Auftreten meiner Mannschaft der Schlüssel zum Sieg", lobte Trainer Jochen Lehner. (AZ)