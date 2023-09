Volleyball

Ein Volleyball-Urgestein übernimmt das Ruder bei den Frauen des VfB Ulm

Die Volleyballerinnen des VfB Ulm freuen sich auf die neue Saison. Am kommenden Samstag beginnt für sie die Spielzeit in der 3. Liga.

Wenn die Volleyballerinnen des VfB Ulm am kommenden Samstag (19.30 Uhr) zum Saisonauftakt in der 3. Liga Süd in Freiburg beim VfR Umkirch aufschlagen, steht mit Jochen Lehner ein echtes Urgestein an der Seitenlinie. Und das ist gewissermaßen ein Verdienst seiner Tochter Silke.

Die pausiert derzeit nach auskuriertem Kreuzbandriss zwar noch, gehört aber zum Kern der Mannschaft, der nach der vergangenen Saison noch übrig geblieben ist. Denn gleich acht Abgänge musste der VfB im Frühjahr verkraften, auch das Trainer-Duo Rainer Eichhorn und Klaus Schädle hatte sich verabschiedet. Die große Herausforderung war es demnach, eine neue Mannschaft um Silke Lehner, Marina Maier, Dominique Pfannschmidt und Kapitänin Kathrin Keller zu formen. Keller erzählt: „Eine Mannschaft ohne Trainer tut sich auch schwer, neue Spielerinnen zu finden. Wir haben viele Trainer angefragt, aber es hat einfach nie ganz gepasst.“ Also rief Lehner kurzerhand bei ihrem Vater an, der in den vergangenen zwölf Jahren in Nürnberg lebte und arbeitete. Lange habe er nicht überlegen müssen, meint der 52-Jährige, der gerade seinen Job in Franken gekündigt hatte, als der Ruf aus der Heimat kam. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt der B-Lizenz-Coach.

