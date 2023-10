Heimspiel am Samstag: Der Meister aus Stuttgart kommt zum VfB Ulm

Die Volleyballerinnen des VfB Ulm treffen am Samstag in der 3. Liga auf Stuttgart. Der Gegner kommt mit reichlich Erfahrung - und einer Ex-Nationalspielerin.

Die Volleyballerinnen des VfB Ulm haben am Samstag (19 Uhr) den TSV GA Stuttgart zu Gast in der heimischen Weststadthalle und hoffen darauf, an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen zu können. Das wird in der 3. Liga gegen diese Mannschaft auch nötig sein. Mindestens. Schließlich trifft man auf den letztjährigen Meister dieser Spielklasse.

Am Samstag wird Dominique Pfannschmidt wieder mit von der Partie sein, was die Auswahl der beiden Außenangreiferinnen für Trainer Jochen Lehner unglaublich schwer macht. Er sagt: "Beide haben bislang ihren Job super erledigt." Gegen Schwäbisch Gmünd waren Pfannschmidt und Emily Dod die Matchwinnerinnen, gegen Auerbach hatten Rebekka Angenendt und Annika Rueff eine herausragende Leistung abgeliefert.

Bei Stuttgart spielt eine Ex-Nationalspielerin

Mit den beiden Erfolgen im Rücken sollte der Lauf mitgenommen werden, um auch gegen die stark eingeschätzte Mannschaft aus Stuttgart bestehen zu können. Vor allem die passiven Elemente wie Annahme und Block/Abwehr stehen auf dem Trainingsplan, um den Gästen Paroli bieten zu können. Stuttgart hat mit Julia Schäfer sogar eine ehemalige Nationalspielerin in den Reihen, viele andere TSV-Volleyballerinnen haben bereits Bundesligaerfahrung gesammelt.

"Nach der Verjüngung unseres Kaders ist das vermutlich ein Spiel, in dem wir etwas lernen können, bei dem wir aber dennoch unsere Chancen haben, den einen oder anderen Satz zu gewinnen", sagt Coach Lehner. Viel werde auch davon abhängen, wie viel Druck mit den Aufschlägen gemacht werden kann, ohne zu viele direkte Fehler zu riskieren.