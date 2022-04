Keine Party in Neu-Ulm: VfB Friedrichshafen verliert viertes Finalspiel

Im vierten Spiel der Final-Serie um die deutsche Meisterschaft lässt sich der VfB Friedrichshafen vom Schiedsrichter aus der Ruhe bringen und verliert 1:3 gegen Berlin. Die Entscheidung fällt nun am Samstag in der Hauptstadt.

Der VfB Friedrichshafen hat auch seinen zweiten Matchball im Finale der Volleyball-Bundesliga nicht verwandelt. In einer packenden Partie verloren die Männer vor 2400 Zuschauern in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm gegen die Berlin Recycling Volleys mit 1:3 (26:24, 24:26, 24:26, 21:25). In der Serie haben nun beide Mannschaften zwei Spiele gewonnen. Die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft fällt nun kommenden Samstag in Berlin.

98 Tage. So lange musste sich Libero Blair Bann gedulden, um nach seiner Hüftoperation wieder zurück ins Friedrichshafener Aufgebot zu kommen. Und obwohl der Kanadier nicht auf dem Feld stand, machte er ein zufriedenes Gesicht – auch weil seine Teamkollegen loslegten wie die Feuerwehr. Im ersten Satz lief es weitgehend nach Plan. Zwei Mal hatten die Gastgeber Satzball (24:22, 24:23), den dritten verwandelte Simon Hirsch zum 26:24.

Der VfB Friedrichshafen startet schwungvoll in den zweiten Satz

Friedrichshafen startete mit Schwung in den zweiten Satz. Doch die Heimmannschaft haderte zusehends mit den Entscheidungen des Schiedsrichters und verlor den Fokus. Erst gegen Ende des Duchgangs lief es wieder besser, der VfB glich aus (22:22), doch der entscheidende Punkt gelang dieses Mal den Gästen von der Spree (24:26). Im dritten Satz lag der Rekordmeister vom Bodensee anfangs durchweg in Führung (7:4, 10:7). Aber erneut schlug Berlin zurück. Zwei Satzbälle wehrten die Häfler ab, dann wurde es wieder kurios: Der Schiedsrichter übersah bei Satzball drei eine Doppelberührung von Grankin. Im Gegenzug verpasste Muniz - und wieder setzte sich Berlin durch (24:26).

VfB-Trainer Mark Lebedew ärgert sich über den vergebenen Matchball

Friedrichshafen war nun komplett neben der Spur und hatte wenig entgegenzusetzen. Carles Ass machte den Anfang (3:5), Berlin zog davon und machte keine Fehler mehr. Mit 25:21 wurde der Sack zugemacht. Die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft fällt am kommenden Samstag in Berlin. „Es ist schon ein wenig ärgerlich. Wir hatten im zweiten und dritten Satz Chancen und haben super gespielt. Ich glaube, dieses Spiel war das bislang beste Spiel der Serie. Jetzt müssen wir es eben noch einmal auswärts in Berlin schaffen", sagte VfB-Coach Mark Lebedew. (AZ)