Nach nur einer Saison: VfB Friedrichshafen verlässt Neu-Ulm wieder

Auf dem Flughafengelände in Friedrichshafen entsteht eine neue Heimspielstätte für den Volleyball-Rekordmeister. In der Champions League könnten die "Häfler" aber durchaus weiterhin in Neu-Ulm aufschlagen.

Nach nur einem Jahr in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm verabschiedet sich Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen schon wieder. Am Montag hat der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen den Sportlern grünes Licht gegeben, den Hangar R am Flughafen in eine Volleyball-Arena umzubauen. Dafür erhält der Verein einen Zuschuss von 1,8 Millionen Euro.

„Es gibt uns ein gutes Gefühl, wieder nach Hause zu kommen“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Auch Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airports, ist in die Planungen involviert. Er meint: „Wir freuen uns, dass es gemeinsam mit der Stadt gelungen ist, in so kurzer Zeit eine neue Spielstätte für den VfB auf dem Flughafengelände auf den Weg zu bringen. Die nächsten Monate bis zum ersten Aufschlag bedürfen zwar noch zahlreicher Anstrengungen hinsichtlich Planung und Baumaßnahmen, die wir aber gerne für den Profi- und Amateursport der Region in Angriff und in Kauf nehmen.“ Es gehe vor allem um bauliche Veränderungen und auch darum, das Gebäude für die Zeit der Anmietung aus dem Sicherheitsbereich herauszulösen. Späth-Westerholt: „Wir werden eine Tribüne einziehen, den Volleyballboden legen, wir brauchen Licht, Kabinen und alles, was dazugehört.“ Zur Vorbereitung im Herbst soll die Halle, die 1000 Plätze für Fans bietet, fertig sein.

Niemals geht man so ganz: Bleibt der VfB im internationalen Wettbewerb in Neu-Ulm?

Ob der Hangar R allerdings auch für die Champions League ausreicht, steht noch nicht fest. Für Europas Königsklasse könnten die „Häfler“ doch wieder in die Ratiopharm Arena ausweichen. „Dort wurden wir toll aufgenommen. Sowohl die Mitarbeiter in der Arena als auch die Zuschauer an der Donau haben große Begeisterung für unseren Sport gezeigt“, sagt Späth-Westerholt.