Nachwuchs des TSV Weißenhorn kämpft um die bayerische Meisterschaft

Mit Maxi König, Jonas Wagner und Constantin Rueß mussten die Volleyballer des TSV Weißenhorn beim Bayernliga-Spiel in Dachau auf drei ihrer wichtigsten Spieler verzichten. Die ohnehin schon schwierige Aufgabe gegen den Tabellenzweiten erwies sich damit als unlösbar, Weißenhorn verlor glatt mit 0:3 (20:25/18:25/14:25) und war dabei in nahezu allen Belangen unterlegen. Nun gilt es die beiden letzten Saisonspiele zuhause gegen TB München und auswärts gegen MTV München zu gewinnen, um den Klassenerhalt zu realisieren.

Bayerische Meisterschaft findet auch in Weißenhorn statt

Für die erfreulichste Nachricht aus dem Weißenhorner Volleyball-Lager sorgte am Wochenende die männliche U20, die beim Turnier um die südbayerische Meisterschaft in eigener Halle Platz drei belegte und sich damit für die bayerische Meisterschaft qualifizierte. Die wird am 16. März mit den sechs besten Mannschaften aus dem Freistaat ebenfalls in Weißenhorn ausgetragen.

In der Vorrundengruppe B sicherte sich der Nachwuchs des TSV Weißenhorn durch ein überraschendes 2:1 gegen den späteren Finalteilnehmer TSV Grafing II sowie ein 2:0 gegen Steinach trotz einer 0:2-Niederlage gegen den Nachwuchs des Bundesligisten TSV Herrsching den zweiten Platz. Durch ein 2:0 im Überkreuzspiel gegen den MTV Rosenheim zog Weißenhorn ins Halbfinale ein und hatte es dort mit dem Turnierfavoriten TSV Unterhaching II zu tun. Nach dem mit 18:25 verlorenem ersten Satz verlangte die Mannschaft aus der Fuggerstadt dem Gegner im zweiten Durchgang alles ab und gab sich nur knapp mit 26:28 geschlagen.

TSV Weißenhorn gewinnt Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale sicherte sich der Gastgeber Satz eins mit 25:19, im zweiten Durchgang wehrte sich Weißenhorn nach dem 10:16-Rückstand bis zum 14:25-Endstand kaum noch, um den Gegner in vermeintliche Sicherheit zu wiegen. Das funktionierte prima, Weißenhorn holte sich den dritten Satz mit 15:12 und schaffte den Sprung aufs Treppchen.