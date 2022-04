Niederlage in Berlin: Den nächsten Matchball hat Friedrichshafen in Neu-Ulm

Der VfB Friedrichshafen verliert das dritte Spiel in der Final-Serie der Volleyball-Bundesliga gegen Titelverteidiger Berlin. Am Mittwoch hat der Rekordmeister vom Bodensee in Neu-Ulm den nächsten Matchball zum Titel.

Der VfB Friedrichshafen hat seinen ersten Matchball nicht verwandelt. Das Team von Cheftrainer Mark Lebedew unterlag im dritten Finalspiel der Volleyball-Bundesliga vor 5500 Zuschauern den Berlin Recycling Volleys in der Max-Schmeling-Halle mit 0:3 (23:25, 25:27, 17:25).

Der amtierende Meister setzte den Pokalsieger vor allem mit dem Aufschlag unter Druck. Friedrichshafen kam selten dazu, vom eigenen starken Blockspiel zu profitieren. Lebedew meinte: "Es war klar, dass Berlin zu Hause großen Druck machen würde. Uns hat dieses Mal ein wenig der Biss gefehlt und wir haben zugelassen, dass Berlin das Spiel bestimmt. Die Chancen zu Breaks, die wir bekommen haben, konnten wir nicht nutzen. Das werden wir am Mittwoch vor heimischer Kulisse wieder anders machen.“

In der Serie nach dem Modus "Best of five" liegen die Häfler nun mit 2:1 in Führung und haben am kommenden Mittwoch (20 Uhr) in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm erneut die Chance, die Meisterschaft klarzumachen.