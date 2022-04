Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat Matchball in der neuen Heimat

Der VfB Friedrichshafen kann am Mittwoch mit einem Sieg gegen Berlin seinen 14. Meistertitel gewinnen. Dabei lief es nach dem Umzug nach Neu-Ulm zunächst gar nicht gut.

„Was auch immer ihr heute Abend tut, lächelt dabei. Sogar Michael Jordan hat mal ein Spiel verloren.“ Diesen Satz schickte Mark Lebedew, Trainer des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen, am Samstagabend in die WhatsApp-Gruppe seiner Spieler, direkt nach der 0:3-Niederlage im dritten Spiel der Final-Serie gegen die Berlin Recycling Volleys. Die Botschaft war klar: Berlin hat nicht die Serie gedreht. Lebedew sagt: „Sie haben einfach ein Spiel gewonnen, weil sie an diesem Abend ein kleines bisschen besser waren. Wir führen in der Serie immer noch 2:1.“ Am Mittwoch (20 Uhr) hat sein Team in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wieder die Chance auf die Meisterschaft.

Es wäre bereits die 14. für den Rekordmeister vom Bodensee. Es gab Jahre, da wurde alles in Grund und Boden gespielt, von 2005 bis 2011 beispielsweise wurde Friedrichshafen gleich sieben Mal in Serie deutscher Meister. „Doch die Konkurrenz in der Bundesliga ist groß geworden. Daher wäre dieser Titel 2022 ein ganz besonderer Triumph für uns“, meint VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Weil der Klub die Schale seit 2015 nicht mehr gewonnen hat. Und weil die Saison 2021/2022 richtig holprig begann. „Ja, es war eine Spielzeit mit Höhen, aber auch vielen Tiefen“, meint Späth-Westerholt.

Im März wurde der VfB Friedrichshafen zum 17. Mal Pokalsieger

Der VfB Friedrichshafen wurde Anfang März zum 17. Mal Pokalsieger. Auf der anderen Seite hatten die „Häfler“ aber auch noch nie zuvor in der höchsten deutschen Spielklasse mehr als zehn Spiele in einer Saison verloren, in der Champions League gelang nur ein einziger Sieg, sang- und klanglos schied das Team aus der europäischen Königsklasse aus. „Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber wir hatten auch lange Zeit mit Verletzungen und coronabedingten Ausfällen zu kämpfen“, erklärt der Geschäftsführer.

Der "El Classico" der Volleyball-Bundesliga

Hätte während der Zwischenrunde irgendjemand diese Situation prognostiziert, vermutlich hätten sogar ausgewiesene Volleyball-Experten nur müde gelächelt. Auch nach dem knappen 2:1 im Viertelfinale gegen Herrsching stand nicht unbedingt fest, dass Friedrichshafen im Finale stehen und gleich zwei Matchbälle gegen Titelverteidiger Berlin haben würde. „Es ist definitiv ein Duell auf Augenhöhe. Ein Klassiker des deutschen Volleyballs, dessen Reiz nicht verloren geht“, sagt Späth-Westerholt. Friedrichshafen gegen Berlin, das ist in etwa vergleichbar mit Fußballspielen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund oder FC Barcelona und Real Madrid. Späth-Westerholt spricht von einer „gesunden Rivalität“.

Der Umzug vom Bodensee nach Neu-Ulm kostete viele treue Fans

Der Geschäftsführer rechnet am Mittwochabend in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm wieder mit einer ähnlichen Kulisse wie in Spiel eins. 2100 Fans waren da in der Halle. Es war gewissermaßen ein Beleg dafür, dass die Friedrichshafener Volleyballer nach dem Umzug vom Bodensee nach Neu-Ulm in ihrer neuen Heimat angekommen sind. „Wir haben hier wieder bei null begonnen, haben nach dem Weggang aus Friedrichshafen sehr viele Dauerkarten-Inhaber verloren und mussten am neuen Standort erst wieder eine Bindung zu den Zuschauerinnen und Zuschauern aufbauen“, erzählt Späth-Westerholt.

VfB-Geschäftsführer Späth-Westerholt: "Am Ende zählt der Erfolg"

Letztlich sei all das mit „extrem hohem Aufwand“ verbunden gewesen. Organisatorisch, finanziell, personell. Ein Fanbus pendelt bei Heimspielen zwischen Friedrichshafen und dem knapp 100 Kilometer entfernten Neu-Ulm. Die Spieler trainieren mal hier, mal dort, übernachten vor Heimspielen in einem Hotel nahe der Arena. Der Geschäftsführer wirkt inzwischen recht zufrieden, wenn er sagt: „Am Ende zählt der Erfolg. Wir scheinen doch vieles richtig gemacht zu haben.“ Ein einziger Sieg fehlt dem VfB noch zur nächsten Trophäe.