Volleyball-Bundesliga: Friedrichshafen lässt Düren in Neu-Ulm keine Chance

Wie vor Kurzem im Pokal-Wettbewerb besiegt der VfB Friedrichshafen die Powervolleys Düren erneut mit 3:0. Was das für die Bundesliga-Tabelle bedeutet.

Nach dem klaren 3:0 im Viertelfinale des Pokal-Wettbewerbs haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen auch in der Bundesliga deutlich mit 3:0 (25:22, 25:18, 26:24) gegen die Powervolleys Düren gewonnen. Die „Häfler“ waren vor allem im Block dominant und ließen dem Gegner nur im dritten Durchgang die Chance zum Satzgewinn. Durch den Sieg in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm hat der VfB nun 17 Punkte und schiebt sich auf Platz vier der Tabelle.

Friedrichshafen kam gut in die Partie gegen sichtlich müde Powervolleys aus Düren. Den Gästen schon der Trip nach Istanbul Mitte der Woche noch ziemlich in den Knochen zu stecken. Allein sieben Aufschlagfehler produzierte der Tabellenzweite bis zur Mitte des ersten Satzes, während Friedrichshafen Druck mit dem Service machte und gut im Block stand. Marcus Böhme gegen Michael Andrei (7:5), Simon Hirsch gegen Marcin Ernastowicz (11:6) und schließlich Daniel Muniz gegen Sebastian Gevert erkämpften sich einen komfortablen Vorsprung für die Hausherren (12:6).

Die Gäste aus Düren pirschen sich klammheimlich heran

Alles lief nach Geschmack von VfB-Cheftrainer Mark Lebedew, bis sich die Gäste klammheimlich bis auf 21:21 heranpirschten. Lebedew hatte aber auch darauf eine Antwort und brachte Lukas Maase für Zuspieler Dejan Vincic, um den Block größer zu machen. Das klappte nicht, aber Maase holte sich trotzdem den Punkt – kraftvoll durch die Mitte zum 23:21. Vojin Cacic durfte den Satzgewinn vollenden (25:22).

Der Block und der Aufschlag machten im ersten Durchgang den Unterschied. Und das sollte auch so bleiben. Als Gevert das Feld nicht traf (14:8), ging Hirsch zum Aufschlag und trommelte dem Gegner zwei Asse um die Ohren (16:8). Lebedew versuchte es erneut mit Maase im Block, dieses Mal behielt der junge deutsche Nationalspieler am Netz die Oberhand (19:11). Kocian und Gevert durften erst einmal auf der Bank Platz nehmen und der Friedrichshafen-Express rollte einfach weiter. Daniel Muniz machte den 25. Punkt (25:18).

Simon Hirsch verwandelt den Matchball im dritten Satz

Düren setzte jetzt auf den zweiten Anzug – und der passte besser. Vor allem Filip John stand die Jokerrolle gut. Richtig nervös war der Rekordmeister trotzdem nicht. Hirsch nahm sich zwei Mal ein Herz und sorgte für die erste VfB-Führung (12:11). Eng blieb es trotzdem (22:22). Am Samstagabend konnte sich das Team allerdings auf einen verlassen: Simon Hirsch. Der Diagonalangreifer machte die Punkte 23, 24 und 25 und sorgte somit für die Matchbälle. Den zweiten verwandelte er selbst zum 26:24.

„Es ist ein gutes Gefühl, dass wir am Ende mit 3:0 nach Hause gehen“, sagte Hirsch zufrieden. Weiter meinte er: „Wir haben nur einmal kurz eine Serie von Düren zugelassen. Ansonsten haben wir das Training der vergangenen Tage gut umgesetzt, das hat man im Block und im Aufschlag gesehen. Es tut gut, dass unser Training jetzt auch Früchte trägt.“