Volleyball-Coach Mark Lebedew: "Dieser Krieg geht uns alle an"

Volleyballer demonstrieren, weil der Weltverband noch an der WM 2022 in Russland festhält. Friedrichshafens Trainer Mark Lebedew findet deutliche Worte.

Die ganze Welt schaut derzeit in die Ukraine. Nach dem Überfall Russlands auf das Land herrscht Krieg – mitten in Europa. Viele Volleyballer demonstrierten in den vergangenen Tagen ihr Unverständnis über das Festhalten des Volleyball-Weltverbandes FIVB an der Weltmeisterschaft 2022 in Russland. Mark Lebedew, Trainer des Bundesligisten VfB Friedrichshafen, der seine Heimspiele in Neu-Ulm austrägt, ist gleichsam geschockt. Schließlich hat der Australier seine familiären Wurzeln in der Ukraine und sagt: „Dieser Krieg geht uns alle an.“

„Das Thema Nationalität war für meinen Vater schon immer eine große Sache“, sagt Lebedew. Australier ist er nur, weil seine Familie aus der Ukraine eben genau dorthin ausgewandert ist. Lebedews Vater wuchs in Dnepr auf, lebte bis zum zehnten Lebensjahr in Mariupol. Es folgte mit sechs Jahren die Flucht quer durch Europa, die schließlich in Australien endete. „Ich habe dort auch noch Familie“, sagt Lebedew nachdenklich. „Trotzdem geht dieser Krieg in der Ukraine uns alle an. Es ist eine völlig unnachvollziehbare Aktion, die fassungslos macht.“

Cousin des Trainers flüchtet nach Moldawien

Am vergangenen Wochenende floh einer von Lebedews Cousins nach Moldawien, um dem Krieg zu entkommen. Auch in seiner Wahlheimat Polen spürt der VfB-Cheftrainer, dass „die Leute dort sehr betroffen sind, weil sie auch eine andere Geschichte mit Russland und der Ukraine haben.“ Lebedew denkt kurz nach und wiederholt noch einmal den Satz, der ihm am wichtigsten zu sein scheint: „Dieser Krieg geht uns alle an.“

Beim VfB Friedrichshafen spielen Volleyballer aus neun verschiedenen Nationen

Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Weltweit stehen Athleten auf und stellen sich gegen die russischen Angriffe auf die Ukraine. „Profisportler sind ständig in der Welt unterwegs und treffen auf unterschiedliche Nationalitäten und Kulturen“, erzählt der 54-Jährige. „Wir müssen nur in unsere Kabine schauen. Da treffen sich mit mir neun unterschiedliche Nationalitäten. Für Sportler ist das normal und vielleicht verstehen wir das besser als die Politiker. Wir Menschen sind alle gleich, es gibt keine Unterschiede. Die Unterschiede werden immer von außen gemacht.“ (AZ)