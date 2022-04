Volleyball-Play-offs: VfB Friedrichshafen hofft auf viele Fans in Neu-Ulm

Der VfB Friedrichshafen hat Spiel eins im Play-off-Halbfinale gegen Düren gewonnen. Am Sonntag will der Volleyball-Bundesligist in Neu-Ulm eine Vorentscheidung in der Serie erzwingen.

Am Sonntag, 3. April, ab 17.30 Uhr geht das Halbfinale in der Volleyball-Bundesliga zwischen dem VfB Friedrichshafen und den SWD Powervolleys Düren in die nächste Runde. Der Rekordmeister vom Bodensee hat nach dem Auswärtssieg in Spiel eins nun die Chance, mit einer ähnlichen Leistung in der heimischen Ratiopharm Arena in Neu-Ulm für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen. Helfen sollen dabei auch die Fans, die zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ohne Maskenpflicht und 2G-Kontrolle in die Halle dürfen.

Die Stimmung im Mannschaftsbus nach dem Sieg in Düren war eine ganz besondere. Einerseits waren die Spieler erleichtert, das Spiel am Ende noch gedreht zu haben. Andererseits war auch Ärger zu spüren. Nach eineinhalb fast fehlerlosen Sätzen und einer 15:8-Führung im zweiten Satz plötzlich den Faden zu verlieren und die Partie fast aus der Hand zu geben, schmeckte dem Pokalsieger so gar nicht. „Ich hätte uns am liebsten in den Hintern getreten“, sagte Kapitän Dejan Vincic später.

Trainer Mark Lebedew hat ein Luxusproblem

Einer der Matchwinner gegen Düren für den VfB war Mittelblocker Marcus Böhme. Der 36-Jährige kam im vierten Satz, legte noch ganze fünf Blockpunkte auf und sorgte mit seinem Service für viel Probleme in der Dürener Defensive. Eine Startplatzgarantie bekommt Böhme trotzdem nicht, denn Mark Lebedew hat nach vielen Verletzungen und Coronausfällen ein Luxusproblem. „Wenn ich auf meine Bank schaue, sehe ich da nicht nur Marcus, auch Daniel Muniz, der immer als Stammspieler auflaufen kann. Oder aber Lukas Maase, der uns das Pokalfinale entschieden hat. Das macht es für mich einfach, aber auch schwierig zugleich.“

Düren hat schon einmal in der Ratiopharm Arena gewonnen

Weil die Powervolleys Düren in der Zwischenrunde als Zweiter einen Platz vor Friedrichshafen lagen, haben sie den Vorteil des ersten und des möglichen letzten Spiels der Serie in eigener Halle. Diesen hat der 13-fache Meister mit dem Auswärtssieg nun egalisiert und kann seinerseits in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm mit einem Sieg auf 2:0 stellen. Dass die Wettquoten vor der Serie eher nicht schmeichelhaft für sein Team standen, nimmt Lebedew so hin. „Wir haben in Düren gewonnen, Düren hat das in der Ratiopharm Arena geschafft“, sagt er. „Die beiden Mannschaften sind sich jeweils auf ähnlichem Niveau begegnet und so wird das auch am Sonntag sein. Die Tagesform wird entscheiden.“