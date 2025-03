Volleyballer des TSV Weißenhorn jubeln mit ihren Fans

Viele andere Mannschaften hätten bei einem 0:2-Satzrückstand (22:25/18:25) im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt im Münchener MTV-Dome vermutlich aufgegeben. Nicht so die Volleyballer des TSV Weißenhorn. Die drehten dieses Spiel mit der Unterstützung ihrer mitgereisten Fans noch zu einem 3:2-Sieg und sicherten sich damit die weitere Zugehörigkeit zur Bayernliga.

Nach zuvor sieben Niederlagen in Folge war dieser Sieg im Kampf gegen den Abstieg zwingend notwendig. Weißenhorn bäumte sich entsprechend beim 0:2-Satzrückstand noch einmal gewaltig auf und spielte sich sogar in einen Rausch. Durchgang Nummer drei ging mit 25:14 an die Mannschaft aus der Fuggerstadt, Nummer vier mit 25:16. Der fünfte Satz musste also die Entscheidung bringen, das vollauf verdiente 15:9 nach nahezu zwei Stunden Spielzeit sicherte dem TSV Weißenhorn schließlich den Sieg und den Klassenerhalt.

Trainer Klaus Wagner sagte nach dem Spiel: „Unsere fantastischen Zuschauer und der unbändige Wille des Teams, das Unmögliche noch möglich zu machen, haben am Ende den Ausschlag gegeben. Ich kann nur meinen Hut ziehen.“ (kawa)