Volleyballerinnen des VfB Ulm feiern im Derby den ersten Saisonsieg

In der 3. Liga gewinnen die Volleyballerinnen des VfB Ulm gegen den Aufsteiger aus Schwäbisch Gmünd. Eine 20-Jährige wird im Derby zur Matchwinnerin.

Beim ersten Saison-Heimspiel der Volleyballerinnen des VfB Ulm wurde ein letztlich klarer 3:1-Erfolg (22:25, 25:22, 25:12, 25:16) gegen den Aufsteiger und Rivalen aus Schwäbisch Gmünd eingefahren. Nach verlorenem ersten Satz steigerte sich die gesamte Mannschaft ab Mitte des zweiten Satzes und spielte in den Durchgängen drei und vier befreit auf.

Die Gastgeberinnen schafften es zu Beginn des Spiels nicht, ihre Stärken in Aufschlag und Annahme abzurufen, und schwächelten erneut in der Abwehr. Auf der anderen Seite fanden die Gäste gut ins Spiel und gewannen den ersten Satz knapp. Trotz eines kleinen Durchhängers im zweiten Satz, der den Gmünderinnen zu einer zwischenzeitlichen 18:13-Führung verhalf, steckten die Ulmerinnen nicht auf. Mit effektiven Aufschlägen und einer überzeugenden Angriffsleistung vor allem von Dominique Pfannschmidt und Youngster Emily Dod wurde der Satz noch gewendet. Dod war es auch, die im dritten Durchgang mit acht starken Aufschlägen die Weichen auf Sieg stellte. Dem 25:12 im dritten Satz folgte ein 25:16 im vierten. Die ersten drei Punkte der Saison waren damit eingetütet. Das wurde entsprechend gefeiert.

Die 20-jährige Emily Dod war für Trainer Jochen Lehner Matchwinnerin. Foto: Jochen Lehner

Die goldene MVP-Medaille für die "wertvollste Spielerin" ging auf Ulmer Seite an Zuspielerin Kathrin Keller, die ihre Angreifer bestens einsetzte. Für Ulms Trainer Jochen Lehner war die 20-jährige Emily Dod die Matchwinnerin. Er sagte: „Unglaublich, wie souverän sie gespielt hat, nachdem sie im vergangenen Jahr noch in der Landesliga aufgeschlagen hat. Wenn sie jetzt noch ihren Anlauf in den Griff bekommt, wird sie uns noch viel Freude machen.“ Sein Dank galt auch der ehemaligen VfB'lerin Iane Henke, die Dod den Weg zum VfB Ulm geebnet hat und derzeit in Los Angeles studiert.

Am kommenden Sonntag steht ein Ausflug nach Hessen auf dem Programm, wo der VfB bei Aufsteiger TSV Auerbach die nächsten drei Punkte anpeilt, um sich frühzeitig eine gute Ausgangsposition für den Rest der Saison zu schaffen. (AZ)