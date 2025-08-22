Bald geht es für die Devils Ulm/Neu-Ulm wieder aufs Eis

Am 12. Oktober startet die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga für den VfE Ulm/Neu-Ulm mit einem Auswärtsspiel beim TEV Miesbach und nach der nächsten Auswärtshürde Klostersee empfangen die Devils am 19. Oktober den ESC Kempten zum Derby im Neu-Ulmer Eisstadion. Im ersten Heimspiel der neuen Runde gibt es also gleich ein Highlight. Fast alle Teams haben sich auf eine erneute Ausländerbeschränkung geeinigt. Bisher waren es immer zwei Spieler, jetzt erhöhte man auf drei Akteure ohne deutschen Pass. Damit will die Liga sich weiterhin als Ausbildungsklasse für junge deutsche Spieler verstehen.
Lokalsport
