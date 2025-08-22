Icon Menü
Vorbereitung auf die neue Eishockeysaison: Devils Ulm/Neu-Ulm starten durch

Lokalsport

Bald geht es für die Devils Ulm/Neu-Ulm wieder aufs Eis

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm muss vorerst zum Training nach Ravensburg, Burgau und Füssen ausweichen. Auch ein Trainingslager im Allgäu ist geplant.
Von Marc Sayle
    Patrick Meißner und Trainer Michael Bielefeld bitten die Devils Ulm/Neu-Ulm Ende August wieder aufs Eis.
    Patrick Meißner und Trainer Michael Bielefeld bitten die Devils Ulm/Neu-Ulm Ende August wieder aufs Eis. Foto: Horst Hörger

    Am 12. Oktober startet die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga für den VfE Ulm/Neu-Ulm mit einem Auswärtsspiel beim TEV Miesbach und nach der nächsten Auswärtshürde Klostersee empfangen die Devils am 19. Oktober den ESC Kempten zum Derby im Neu-Ulmer Eisstadion. Im ersten Heimspiel der neuen Runde gibt es also gleich ein Highlight. Fast alle Teams haben sich auf eine erneute Ausländerbeschränkung geeinigt. Bisher waren es immer zwei Spieler, jetzt erhöhte man auf drei Akteure ohne deutschen Pass. Damit will die Liga sich weiterhin als Ausbildungsklasse für junge deutsche Spieler verstehen.

