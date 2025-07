Wer wird Sportstar des Monats Juli? Das sind die Nominierten

Auch für den Juli 2025 kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im vergangenen Monat im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Juni-Sieger Nils Ebner. Der Fußballer von der SGM Buch/Obenhausen hatte sich bei der letzten Abstimmung mit den meisten Stimmen durchgesetzt. Das sind die Nominierten.

Janis Hohl: Seit einem Autounfall sitzt er im Rollstuhl, damals war er noch nicht einmal ein Jahr alt. Jetzt wurde er mit der deutschen U23-Mannschaft in Brasilien Weltmeister im Rollstuhl-Basketball. Acht Spiele hat Deutschland bestritten, alle acht gewonnen. Auch in der 2. Bundesliga ist Janis Hohl erfolgreich unterwegs, spielt dort für die Allianz Rollers Ulm.

Celina Kränzle: Die Leichtathletin vom SC Vöhringen hat bei der süddeutschen Meisterschaft im Saarland gleich zwei persönliche Bestleistungen aufgestellt. 11,65 Sekunden über 100 Meter waren zudem neuer Vereinsrekord. Über 200 Meter brachte ihre Zeit von 23,62 Sekunden obendrein eine neue Allgäuer Bestmarke.

Lukas Gallmeier: Bei der württembergischen Meisterschaft der Altersklasse U16 war der Mehrkämpfer des SSV Ulm 1846 gleich an drei von vier Titelgewinnen des Vereins beteiligt. Mit der Sprintstaffel, beim Diskuswerfen und über 80 Meter Hürden gab es für Gallmeier jeweils die Goldmedaille, dazu kamen Silber im Hochsprung und Bronze im Weitsprung.

Theresia Baamann: Die Schützin vom SV Straß gewann die bayerische Meisterschaft in der Disziplin Luftpistole Damen II. Bemerkenswert: Baamann fing erst im Dezember 2022 an, mit der Pistole zu schießen. Ihre Ringzahlen steigerte sie kontinuierlich, wurde 2023 Gauschützenkönigin und schoss in der vergangenen Saison bereits für den SV Waldkirch in der 1. und 2. Bundesliga.

Noah Anger: Im letzten und prestigeträchtigsten Rennen der Ruder-Weltmeisterschaft in der Altersklasse U23 sicherte sich der deutsche Männer-Achter die Bronzemedaille – und mit ihm Noah Anger vom Ulmer Ruderclub Donau. Den Vorlauf im polnischen Posen hatten die jungen Männer sogar noch für sich entschieden, im Finale wurden sie Dritte hinter Großbritannien und Neuseeland.

So können Leserinnen und Leser abstimmen

Bis Donnerstag, 7. August 2025, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail an die Adresse sport@nuz.de mit dem Kennwort „Sportstar“ und dem Namen Ihres Favoriten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am meisten Stimmen bekommen hat, erhält die begehrte Trophäe unserer Redaktion und einen individuellen Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.