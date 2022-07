Weißenhorn

05.07.2022

Beim FV Weißenhorn hört „Fußballgott“ Martin Widmer auf

Lokal Martin Widmer beendet nach 30 Jahren seine Karriere. Der Stürmer hat nurfür einen Verein gespielt und bei dem übernimmt er jetzt eine neue Aufgabe.

Von Pit Meier

Wenn der kultige Stadionsprecher Peter Bechtold den wohl kultigsten Spieler des FV Weißenhorn ankündigte, dann klang das so: „Mit der Nummer 19: Martin Widmer – Fußballgott.“ Die Besucher und Besucherinnen des Rothtal-Stadions werden diese Ansage so nie mehr hören. Widmer hat nach der abgelaufenen Saison und nach 30 Jahren, in denen er immer das Trikot des FV Weißenhorn getragen hat, seine Karriere beendet. Die Kreisliga A Iller verliert damit nach Johannes Maurer vom SV Beuren einen weiteren Stürmer, der den Amateurfußball über sehr lange Zeit geprägt hat.

