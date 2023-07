Beim RFV Weißenhorn haben Mensch und Tier Spaß im Gelände

Gute Platzierungen beim Weißenhorner Turnier für die heimischen Reiter und Reiterinnen.

Die Besonderheit beim Turnier des Reit- und Fahrvereins Weißenhorn sind die Springprüfungen im Gelände. Auf dem wunderschönen und weitläufigen Platz mit einigen Naturhindernissen, Hügeln und einem großen Wassergraben gehörte der Lokalmatador Alexander Emanuel Wabra mit seinem Pferd Lanzelot zu den großen Gewinnern.

In der A**-Prüfung holte er sich nach einem forschen und sicheren Ritt den Sieg mit der Wertnote 8,30 klar vor Viktoria Gumpinger (RFV Stauden) auf Heras Lion (8,00) und seiner Weißenhorner Vereinskameradin Lara Deutschenbauer auf Abby sowie Maike Nalbach (ebenfalls RFV Weißenhorn) auf Reality (beide 7,80). Im A*-Geländespringen belegte Wabra hinter der überlegenen Julia Lieske (RV Lorch/Bombastico/9,20) und der ebenfalls sehr starken Maike Nalbach (Reality/8,60) mit Lanzelot Rang drei. Hier kam übrigens Turnierleiterin Daniela Wohlketzetter mit Last Man’s Highway auf Rang sieben. In beiden Prüfungen war der abwechslungsreiche Parcours sehr fair und harmonisch gestaltet. Daran lag es also nicht, dass beim A*-Springen ein Pferd noch vor dem Start seine Reiterin abwarf und unkontrolliert mehrere Runden drehte, ehe es sich beruhigte. Sonst gab es keine Probleme, kaum ein Hindernis wurde nicht genommen oder verweigert. Den Reitern und Reiterinnen sowie ihren Pferden war anzumerken, dass ihnen der nicht allzu schwere Umlauf großen Spaß bereitete. Ein Vergnügen war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Jump&Run-Prüfung, bei welcher der Parcours per Pferd und zu Fuß gemeistert werden musste. Hier siegte Carleen Kind vom RFV Ingoldingen mit Quibedo van’t Heike (40,60 Sekunden) deutlich vor dem Weißenhorner Alexander Emanuel Wabra auf Leo (47,18) und Barbara Schad (PF Lußhof Laupheim) auf Roxy (47,25). Vierte wurde Katharina Löhr (RFV Weißenhorn) auf Mano (47,34), Fünfte Finia Foddis (RFV Illertissen u.U.) auf Donald (47,45).

Deutlich ernster ging es in der schwersten Prüfung des dreitägigen Turniers, einem M*-Springen mit Stechen am Sonntag zu. Fehlerfrei blieb im Stechen niemand, aber Felicitas Binder (RSG Dettinger Alb) meisterte den Parcours am besten und siegte auf Sauvignon Blanc vor dem Essinger Christoph Lieb mit Kevin Cool und der Giengenerin Tanja Kitzinger (Diams des Acres). In einer weiteren M*-Prüfung, aber ohne Stechen, setzte sich Andreas Barth von der PSG Tiefenbach, der im Springen mit Stechen Vierter geworden war, auf Gerry van Boven durch und verwies Tanja Kitzinger (ebenfalls auf Diams des Acres) und Felicitas Binder (ebenfalls mit Sauvignon Blanc) auf die nächsten Plätze.

Gute Plätze für Reiter und Reiterinnen aus der Region gab es in anderen Prüfungen, so zum Beispiel Rang vier für Sandra Müller vom gastgebenden RFV Weißenhorn mit Little Joe in einer Stilspringprüfung der Klasse L, gefolgt von Luisa Blessing (PSV Bellenberg) auf Chantilly Rose. Der Routinier Bernhard Meinecke von der RC TG Oberelchingen freute sich mit seinem Pferd Fairness über Platz vier bei einem L-Springen.

Insgesamt war es ein abwechslungsreiches Turnier mit vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, das nur am Freitag zeitweise durch starken Regen etwas gestört wurde, wobei der Turnierplatz das Wasser aber sehr gut aufsog.