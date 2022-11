Weißenhorn

23.11.2022

Gipfeltreffen zwischen FV Weißenhorn und SV Tiefenbach

Plus Es ist die heißeste Saison in der Fußball-Kreisliga A Iller seit vielen Jahren. Am Sonntag steigt das Spitzenspiel im Rothtal-Stadion.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Beobachter des Amateurfußballs hatten nach dem Abstieg des SV Tiefenbach und der SGM Ingstetten/Schießen aus der Bezirksliga die spannendste Saison seit vielen Jahren vorhergesagt und genau so ist es in der Fußball-Kreisliga A Iller auch gekommen. Zwei Spieltage sind vor der Winterpause noch zu absolvieren, die Mannschaften auf den ersten sechs Tabellenplätzen werden durch maximal zwei Punkte getrennt, der Siebte SGM Ingstetten/Schießen und der Achte SV Beuren haben auch noch Blickkontakt nach oben. An so gut wie jedem Wochenende steigt auf irgendeinem Platz ein Spitzenspiel, am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) ist das Rothtal-Stadion Schauplatz des Gipfeltreffens. Dort spielt dann der FV Weißenhorn gegen den aktuellen Primus SV Tiefenbach und wenn es für die Mannschaft von Trainer Philipp Stefanic optimal läuft, dann ist sie hinterher selbst Tabellenführer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen