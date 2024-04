Johnny Schewetzky kommt zum FV Weißenhorn

Er wird Spieler und Teil eines Trainerteams - und er verspricht, dass er etwas gutmachen wird.

Der FV Weißenhorn rüstet für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A Iller weiter auf. Für die Defensive wurde mit Manuel Strahler bereits ein bekannter Spieler verpflichtet, zusätzlich kommt mit Johnny Schewetzky auch für den Offensivbereich ein Mann mit einem im Amateurbereich großen Namen. Schewetzky wird die Mannschaft künftig im Team mit Izzet Özcelik auch trainieren.

Der mittlerweile 31-jährige Schewetzky ist derzeit noch Trainer und Spieler in Balzheim, zuvor war er in Beuren, Kettershausen und Buch. Praktisch und von Vorteil ist sicher, dass sich die beiden Teile der künftigen Weißenhorner Achse gut kennen. Strahler hat jedenfalls Schewetzky bereits geschrieben, dass er sich über dessen Entscheidung freut.

Kleine Pikanterie am Rande: In der Saison 2017/18 hat Kettershausen am letzten Spieltag mit 3:0 gegen Weißenhorn gewonnen und den Gegner damit in die Relegation und de facto in die Kreisliga B geschickt. Schewetzky hat ein Tor selber geschossen und eines aufgelegt. Jetzt verspricht er seinem künftigen Verein schmunzelnd: „Ich mache es wieder gut.“