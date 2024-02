Manuel Strahler geht zum FV Weißenhorn

Der frühere Kapitän des FV Illertissen unterschreibt für die Saison 2024/25. Was er seinem neuen Verein verspricht.

Es ist die spektakulärste Neuverpflichtung des FV Weißenhorn seit vielen Jahren: Am Freitagabend hat Manuel Strahler beim A-Kreisligisten einen Amateurvertrag für die Saison 2024/25 unterschrieben. Der 31-jährige Defensivspezialist hat von 2011 an neun Jahre lang für den FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga gespielt und war vier Jahre lang auch Kapitän der Mannschaft. Nach einer schweren Verletzung war er zu seinem Heimatverein Grün-Weiß Ichenhausen zurückgekehrt. Strahler lebt bereits seit elf Jahren mit seiner Ehefrau Larissa und der gemeinsamen Tochter Shayen in der Fuggerstadt.

Manuel Strahler wechselt nach Weißenhorn

Beim FV Weißenhorn freut man sich natürlich mächtig über diesen Transfercoup. Vereinschef Rene Räpple sagte bei der Vertragsunterzeichnung: „Wir gewinnen mit ihm in der nächsten Saison auf jeden Fall an Stabilität in der Defensive und an Erfahrung für unsere junge Mannschaft." Strahler selber beschreibt sich mit vier Worten: "Innenverteidiger, Linksfuß, Sprachrohr, Mentalitätsmonster." Wichtig sind ihm neben dem sportlichen Erfolg vor allem zwei Dinge: Der Nachwuchs und die Kameradschaft. Deswegen verspricht Strahler den Weißenhornern: "Jedes Kind im Verein wird mich kennenlernen. Und ich mache das Sportheim wieder voll."