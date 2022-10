So schön war das Comeback des Weißenhorner Altstadtlaufs

Beim ersten Weißenhorner Altstadtlauf nach zweijähriger Pauseherrschen perfekte Bedingungen. Eine Profisportlerin dominiert.

Die Profisportlerin Alina Reh dominierte den Weißenhorner Altstadtlauf. Bei herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen um die 22 Grad hatten alle Läuferinnen und Läufer nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause mächtig Spaß auf dem Kurs durch die historische Altstadt und den Stadtpark. Am Kirchplatz wurde zudem zur Anfeuerung getrommelt, am unteren Tor stand ein Leierkastenspieler und am Straßenrand beklatschten Zuschauerinnen und Zuschauer die Läuferinnen und Läufer.

Beim Bambini-Lauf waren 150 Kinder am Start. Der Schülerlauf hatte mit 270 die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dagegen gingen nur vier Jugendliche an den Start. Immerhin 15 Hobbyläufer meldeten sich an, beim Hauptlauf waren 99 Sportlerinnen und Sportler dabei. Die beste Zeit erzielte erwartungsgemäß die für den SCC Berlin startende Laichingerin Alina Reh. Sie brauchte für die 8,4 Kilometer lange Distanz 27:47 Minuten. Der schnellste Mann war Stefan Laubel in 29:29 Minuten. Die Siegerin und der Sieger bekamen Wanderpokale, ebenso wie die Weißenhorner Grundschule Nord als aktivste Schule und das Adler-Laufteam aus Holzheim als aktivster Verein.

Der Organisator Dominik Riesenegger war sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung. „Das Wetter war optimal, es hätte auch insgesamt nicht besser laufen können“ schwärmte der Leiter der Leichtathletik-Abteilung des TSV Weißenhorn.

Stadtmeister: Anni Weibrecht (Schülerinnen U10), Benno Braun (Schüler U10), Maya Mischnick (Schülerinnen U12), Samuel Kümmel (Schüler U12), Laura Neuhäusler (Schülerinnen U14) , Noah Hubmann (Schüler U14), Amelie Bidell (Schülerinnen U16), Nikon Zivkovic (Schüler U16), Luisa Butzmann (weibliche Jugend U18), Robin Göbel (männliche Jugend U18) Amelie Rattinger (Frauen W20), Claudia Rennhack (Seniorinnen W40), Birgit Teupke (Seniorinnen W50), Nico Polzer (Männer M20), Michael Buchmiller (Senioren M35), Stefan Laubel (Senioren M40), Michael Backeler (Senioren M45), Rainer Schmidt (Senioren M50), Werner Bidell (Senioren M55), Josef Riesenegger (Senioren M60).