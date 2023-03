Volleyball-Aufstieg des TSV Weißenhorn: Ein Erfolg von Kumpels

Plus Der TSV Weißenhorn hat ausschließlich mit einheimischen Spielern den Aufstieg in die Bayernliga geschafft. So etwas hat es lange nicht gegeben in der Fuggerstadt.

Beileibe nicht nur Nostalgiker werden es als tröstlich empfinden, dass Erfolge im Sport immer noch auf dieser Basis erreichbar sind. Die Volleyballspieler des TSV Weißenhorn kommen aus der Fuggerstadt selbst, aus Beuren und Illertissen, die beiden Krumbacher in der Mannschaft sind schon so etwas wie Exoten. Jonas Wagner, in Personalunion Außenangreifer, Abteilungsleiter, Trainer der Frauen und der männlichen U20, sagt: „Alle meine Mitspieler sind auch meine Freunde.“ Die Volleyball-Kumpels aus Weißenhorn sind mit riesigem Vorsprung Meister in der Landesliga geworden und sie spielen somit künftig in der Bayernliga, der fünfthöchsten Klasse in dieser Sportart.

So weit oben war in Weißenhorn keine Mannschaft mehr beheimatet, seit vor einigen Jahren die Basketballer aus der Fuggerstadt in der Pro B gespielt haben. Einer der Unterschiede: Im Volleyball verdient kein Spieler Geld. Natürlich auch nicht Trainer Klaus Wagner, der diesen Job seit etwa 40 Jahren macht. Dessen Sohn Jonas sagt sogar: „Wir steuern eher finanziell selbst etwas bei.“ Der Motivation hat das keinerlei Abbruch getan. Der Außenangreifer und Abteilungsleiter schwärmt von „Vollgas vom ersten Spiel an.“ Die Meisterschaft und damit der erstmalige Aufstieg in die Bayernliga war das selbstbewusst gesetzte Ziel der Weißenhorner Schmetterkünstler, erreicht hatten sie es bereits Anfang dieses Monats nach dem Sieg in Weitnau. Gefeiert wurde zunächst bei einem gemeinsamen Essen im Oberallgäu, wobei Jonas Wagner einschränkt: „Wir kehren eigentlich nach jedem Spiel zusammen ein.“ Diesmal jedoch ging die Feier nach der Rückkehr in der Weißenhorner TSV-Halle weiter, die ganze große Fete wird aber erst steigen, wenn auch die Weißenhorner Frauen ihre Saison beendet haben. Im Idealfall gibt es dann sogar zwei gute Gründe dafür: Die Frauen belegen aktuell in der Bezirksklasse den zweiten Platz und wenn sie den halten, dann können sie über die Relegation ebenfalls noch aufsteigen.

Auch Frauen des TSV Weißenhorn können aufsteigen

Unabhängig vom Abschneiden der Frauen – die Arbeit und der logistische Aufwand werden durch den Aufstieg der Männer in die Bayernliga noch größer werden. Etwa für Jonas Wagner, der hauptberuflich als Rechtsanwalt arbeitet und sich in der Freizeit vorwiegend mit Volleyball beschäftigt. Derzeit überlegt man im Verein noch, ob man für die Nord- oder die Südstaffel melden soll. Weite Reisen sind so oder so unvermeidlich, entweder nach Franken oder in den Bayerischen Wald. Wer in Memmelsdorf bei Bamberg oder in Niederviehbach bei Landshut über drei Gewinnsätze spielt, der muss sich für den entsprechenden Samstag nichts anderes vornehmen. Übernachtungen würden sich anbieten, aber: Da wären die lupenreinen Amateure aus Weißenhorn vermutlich wieder an dem Punkt mit der finanziellen Selbstbeteiligung.

Aber das schreckt niemanden bei den Weißenhorner Volleyballern. Die freuen sich einfach nur über den Aufstieg und auf die Bayernliga. Jonas Wagner sagt: „Die Euphorie ist riesengroß.“