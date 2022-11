Volleyballer des TSV Weißenhorn souveräner Tabellenführer

Weißenhorner Volleyballer gewinnen erneut glatt und haben eine makellose Bilanz vorzuweisen.

Der TSV Weißenhorn trat in Türkheim ganz im Stil eines Tabellenführers auf und gewann dieses Spiel der Volleyball-Landesliga glatt mit 3:0 (25:15/25:15/27:25). Die makellose Zwischenbilanz der Mannschaft aus der Fuggerstadt lautet somit: Zwölf von zwölf möglichen Punkten bei 12:o Sätzen.

Der Weißenhorner Trainer Klaus Wagner begann gegen die Zweite des SVS Türkheim mit Jonas Edlhuber im Aufbau, Maximilian König auf Diagonal, Kai Pilz und Jonas Wagner auf Außen, Jochen Niederhofer und Constantin Rueß auf Mitte sowie Tunahan Uslu auf der Liberoposition. Wagners Fokus lag aber auch darauf, möglichst vielen Spielern üppig Einsatzzeit zu gönnen, um die Trainingsinhalte in die Spielpraxis umzusetzen. Das wurde vor allem von Beginn des zweiten Satzes an praktiziert, letztlich kamen alle 13 Weißenhorner Spieler zum Einsatz, aAuch die beiden erst 15-Jährigen Emil Köhler und Adrian Kirchmayer. Die Experimentierfreude tat der Weißenhorner Überlegenheit keinen Abbruch, der klare Sieg ohne Satzverlust war letztlich nie gefährdet.

Heimspiele für die Volleyballer des TSV Weißenhorn

Die Weißenhorner Volleyball-Fans können sich somit sich auf den am kommenden Wochenende in der Dreifachhalle stattfindenden Heimspieltag freuen. Ab 14.30 Uhr trifft Weißenhorn zunächst auf den Tabellendritten TV Weitnau, anschließend auf den Sechsten FTM Schwabing. Gegen Weitnau ist die bisherige Bilanz in dieser Saison ausgeglichen, beim Herbstturnier gab es einen Sieg und eine Niederlage für den TSV Weißenhorn. (AZ)