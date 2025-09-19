Lena Treml und Kai Pilz gehören zu den Besten in Deutschland

Toller Erfolg für Kai Pilz, in der vergangenen Saison Außenangreifer beim Volleyball-Bayernligisten TSV Weißenhorn, und seine Partnerin Lena Treml, Allrounderin im Bezirksligateam des TSV: Die beiden wurden deutscher Vizemeister im Mixed-Beachvolleyball.

Insgesamt 32 Teams hatten sich für den Wettbewerb in Karlsruhe qualifiziert, ausgerichtet vom TuS Rüppur. Pilz/Treml, Sechste der Setzliste, gewannen in ihrem Pool zunächst gegen Berghan/Horlbeck mit 2:0 (15:6/15:6), anschließend gegen Dachlauer/Weiß mit 2:1 (15:12/10:15/15:12), mussten jedoch gegen Berlauer/Erdmann mit 1:2 (15:8/11:15/11:15) auch eine Niederlage hinnehmen. Das war gleichbedeutend mit Platz zwei in der Vorrunde.

Wer zweimal verliert, fliegt raus

Die anschließende Hauptrunde wurde nach dem System „Double-Out“ gespielt. Sprich: Zwei aufeinanderfolgende Niederlagen bedeuten das Aus bei dem Turnier. Pilz/Treml setzten sich zunächst gegen Genc/Kleinbeckes mit 2:0 (15:4/15:11) klar durch, unterlagen dann aber gegen Fabek/Schormann mit 1:2 (15:13/12:15/11:15). Ab diesem Zeitpunkt stand das Weißenhorner Duo gehörig unter dem Druck, kein Spiel mehr verlieren zu dürfen. Das klappte. Einem 2:0 (15:8/15:12) gegen Jaschke/Puchta folgten ein weiteres 2:0 (15:12/15:10) gegen Brunner/Brunner und ein 2:1 (16:14/11:15/15:10) gegen Knapp/Tripkovic. So arbeiteten sich Pilz/Treml in der Verliererrunde stetig nach oben.

Revanche für Niederlage in der Vorrunde gelingt

Als nächstes mussten sie erneut gegen Berlauer/Erdmann ran, gegen die es in der Vorrunde noch eine 1:2-Niederlage gegeben hatte. Pilz/Treml legten unbändigen Kampfgeist und beeindruckende Willensstärke an den Tag und verbuchten diesmal einen 2:0-Erfolg (22:20/15:10). Getragen von diesem Triumph erschien das Halbfinale gegen Ahn/Oechsle beim 2:0 (15:5/25:23) zunächst fast schon wie ein Kinderspiel, doch im engen Durchgang zwei drohte das Spiel zu kippen. Dass die beiden das darauffolgende Finale gegen Baumann/Ottens mit 0:2 (10:15/13:15) verloren, konnte ihren großartigen Erfolg keineswegs schmälern. Immerhin hatte Lena Ottens bereits für Deutschland gespielt und wurde bei der U18 Europameisterin.

Nach dem vierten Platz bei den deutschen Meisterschaften 2024 gab es für Lena Treml und Kai Pilz nun Platz zwei bei der DM 2025. Das wurde natürlich entsprechend gefeiert. (kw)