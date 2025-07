WFV-Pokal: So lief die Auslosung der ersten Runde.

In der Geschäftsstelle des Württembergischen Fußballverbands in Stuttgart fiel am Mittwochnachmittag der Startschuss für die neue Pokal-Saison. Mit 109 Mannschaften geht der traditionsreiche Wettbewerb in seine 74. Auflage – darunter alle Teams aus dem Verbandsgebiet des WFV von der Landesliga bis zur 3. Liga sowie die zwölf Bezirkspokal-Sieger. Für alle beteiligten Vereine ist das Finale im Gazi-Stadion auf der Waldau am 23. Mai 2026 ein großer Traum – der Sieger qualifiziert sich für den DFB-Pokal-Wettbewerb 2026/27.

