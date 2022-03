06:00 Uhr

Wie geht der SSV Ulm 1846 Fußball mit R-Pharm um?

Plus Das Logo des russischen Pharmaunternehmens wird wohl vom Ärmel der Trikots verschwinden

Von Pit Meier

Als der SSV Ulm 1846 Fußball Mitte Februar seinen neuen Geldgeber vorstellte, da war das noch ein gelungener Sponsorendeal: Das Logo des Pharmaunternehmens R-Pharm sollte auf den Trikotärmeln der Spieler prangen, die ursprüngliche Vereinbarung sollte mindestens bis zum Sommer 2023 gelten. Sie dürfte nach dem Beginn des Angriffskriegs von Wladimir Putins Armee auf die Ukraine allerdings hinfällig sein. Der chronisch klamme Zweitligist Schalke 04 nimmt deswegen bereits kein Geld mehr von Gazprom an, auch bei R-Pharm handelt es sich um ein russisches Unternehmen mit einem Standort unter anderem auch in Illertissen. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Logo bei der Partie der Regionalliga Südwest am Samstag um 14 Uhr zwischen Hessen Kassel und Ulm nicht auf den Trikotärmeln der Spieler der Spatzen zu sehen sein. Wie generell mit der erst kürzlich getroffenen Vereinbarung verfahren wird, darüber soll es weitere Gespräche zwischen dem Verein und dem Unternehmen geben. Argumente wie das, dass ein Pharmaunternehmen schließlich in erster Linie Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen beliefert, sie werden dann vermutlich nebensächlich sein.

