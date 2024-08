Für Harriet Wappler-Niemeyer wird es bei der WM in Kanada ernst

Das Unternehmen WM-Medaille kommt für den deutschen Achter mit der Ulmerin Harriet Wappler-Niemeyer an Bord langsam in die heiße Phase. Die Crew ist bereits in St. Catherines, 50 Kilometer südlich der kanadischen Metropole Toronto, angekommen. Demnächst wird es ernst.

„Die Aktiven aller Nationen wohnen in kleinen Zimmern auf dem Campus der Brooks-University. Leider haben wir einen relativ langen Anfahrtsweg zur Regattastrecke“, berichtet die 22-Jährige. Eine Überraschung der unangenehmen Art erlebten die jungen Frauen, als die Boote aus den Containern geladen wurden: Ans Rudern war nicht zu denken, der Martindale-Pond war voller Algen, die Rennstrecke gesperrt. Der guten Stimmung innerhalb der Crew tat das keinen Abbruch. „Wir sind voll motiviert und freuen uns auf den Vorlauf“, sagt Wappler-Niemeyer.

Das Finale mit dem Achter steigt am Freitag, 23. August

Seit Mitte Juli wurde konzentriert und intensiv im Flaggschiff gearbeitet. „Es war hart, hat aber Spaß gemacht und bis auf zwei kleine Ausnahmen sind wir ohne Krankheitsausfälle durch die Vorbereitung gekommen“, erzählt die Ulmerin. Am Sonntag um 16.06 Uhr Ortszeit ertönt das Startsignal zum Vorlauf im Achter. Mit einem Sieg wäre der direkte Gang ins Finale möglich. Andernfalls bietet sich im Hoffnungslauf am Montag eine zweite Chance. Das Finale wird am Freitag, 23. August, ausgetragen. (AZ)