Würzburg

19.11.2023

Andere patzen, Ratiopharm Ulm erledigt seine Arbeit

In der Würzburger Halle fühlt er sich wohl: L. J. Figueroa (rechts) machte vor allem in der ersten Halbzeit ein Riesenspiel. Foto: Eibner-Pressefoto/Heiko Becker

Plus Der deutsche Meister gewinnt auch in Würzburg. Ein Spieler fühlt sich dort offensichtlich besonders wohl.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Der deutsche Überraschungs-Meister gibt auch in der neuen Saison den Takt in der Basketball-Bundesliga vor, die hoch eingeschätzte Konkurrenz patzt dagegen regelmäßig. Alba Berlin kassierte etwa am Sonntag eine groteske 33-Punkte-Heimklatsche gegen den MBC, Ratiopharm Ulm erledigte derweil ohne Dakota Mathias seine durchaus anspruchsvolle Aufgabe in Würzburg mit einem hart erkämpften 88:83-Sieg und grüßt von der Tabellenspitze.

Für beste Unterhaltung auch in fremden Hallen sind die Ulmer obendrein gut. In Würzburg spielten beide Mannschaften im ersten Viertel Hochgeschwindigkeits-Basketball, der deutsche Meister machte das etwas besser und konsequenter und ging deswegen mit einer 25:19-Führung in die erste Pause. In der Folge sah das dann phasenweise allerdings auch ein bisschen wild und unstrukturiert aus. Die Ulmer legten immer wieder bis zu neun Punkte zwischen sich und den Gegner, Würzburg kam regelmäßig ran und in die Halbzeit verabschiedete sich der deutsche Meister mit einem relativ knappen 45:41-Vorsprung – der hätte höher sein können, hätten die Ulmer nicht auch ein paar leichte Dinger liegen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen