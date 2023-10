Würzburg

15.10.2023

Ratiopharm Ulm kommt im Pokal weiter

Plus Diesmal ist sogar Trainer Anton Gavel mit der Ulmer Defensive zufrieden. Der Pokalsieg gegen Würzburg war am Ende trotzdem stark gefährdet.

Es war nicht immer schön anzusehen und es hätte auch schief gehen können. Aber letztlich überwog die Freude: Ratiopharm Ulm hat durch einen 76:72-Sieg in Würzburg das Viertelfinale im deutschen Pokal erreicht und ist damit in diesem Wettbewerb schon weiter als in den beiden vergangenen Jahren, in denen das Aus jeweils schon in der ersten Runde kam.

Was wäre wenn oder auch: Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte Würzburg sich an diesem Abend keine 22 Ballverluste erlaubt und nicht zehn von 23 Freiwürfen vergeben, dann hätte Würzburg vielleicht gewonnen. Hätte Ulm allerdings nicht nur fünf von 20 Dreierversuchen getroffen, dann hätte Würzburg wiederum nicht gewonnen und hätte Ulm das Ding konzentriert zu Ende gespielt, dann wäre es nicht einmal eng geworden. Im Basketball gewinnt eben meistens die Mannschaft, die weniger falsch macht und besser verteidigt. Im Pokal-Achtelfinale waren das die Ulmer. Sogar deren in Sachen Defensive bekanntlich sehr kritischer Trainer Anton Gavel bescheinigte seiner Mannschaft: „Ich glaube, dass wir über drei Viertel relativ gut verteidigt haben.“

