Celina Kränzle vom SC Vöhringen: Von der Tartanbahn in den Eiskanal

Die Vöhringer Sprinterin Celina Kränzle ist jetzt auch im Bob unterwegs. Wie sich so eine Fahrt anfühlt und warum sie im Sommer vom Training profitieren kann

Sie ist schnell, sie hat Kraft – und sie ist Leichtathletin beim SC Vöhringen. Genauer gesagt: Sprinterin. Deshalb ist Celina Kränzle dafür prädestiniert, im Winter einen Bob anzuschieben, und zwar den von Diana Filipszki aus Berchtesgaden. Für die 24-Jährige ist in der kalten Jahreszeit der Eiskanal eine willkommene Abwechslung zur Tartanbahn im Sommer.

Und so funktionierte der Einstieg in die sportliche Zweitkarriere: „Bei einem Leichtathletik-Wettkampf hat mich ein Trainer, bei dem Bobsportler ihre Lauf- und Kraftübungen absolvieren, angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könne, Anschieberin zu werden. Er sucht halt immer Mädels, die groß und schnell sind und Kraft haben.“ Celina Kränzle war neugierig und wollte es ausprobieren. „Es gab dann einen Anschubwettkampf in Ohlstadt bei Garmisch, bei dem man mitmachen konnte, auch wenn man bisher nichts mit dem Bobsport zu tun hatte“, berichtet die SCV-Sprinterin: „Ich bin mit meinem Leichtathletik-Trainer Eugen Buchmüller hingefahren. Man musste einen speziellen Wagen mit Rädern auf einer Schiene anschieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wurde nach Berchtesgaden eingeladen, wo es ja eine tolle Bobbahn gibt.“

Zunächst musste sie mit der erst 17-jährigen Nachwuchspilotin Diana Filipszki auf einer etwa 50 Meter langen Eisbahn den Start üben – es ging also nur geradeaus. „Das war zunächst ungewohnt“, bekennt Celina Kränzle: „Das hatte ich mir nicht so schwer vorgestellt. Man braucht viel Kraft, auch in den Beinen. Dazu muss das Timing mit der Pilotin stimmen. Ich bin dann aber ganz gut reingekommen.“

Daneben muss die Anschieberin auch selbst ohne Probleme in den Bob kommen und im Ziel die Bremse ziehen. „Vor dem Reinspringen hatte ich anfangs etwas Respekt“, gesteht Kränzle. „Aber es ging gut. Wenn ich bremsen muss, gibt mir die Pilotin ein Signal.“ Als Anschieberin sitzt sie schließlich tief geduckt im Bob und sieht die Ziellinie gar nicht.

Damit hat die Vöhringer Sprinterin keine Probleme, mit dem enorm hohen Tempo auch nicht: „Ich habe mir das anfangs wie eine Fahrt auf der Achterbahn vorgestellt. Aber es rüttelt halt mächtig. Vor allem bei den Trainingsfahrten ist die Bahn oft sehr holprig.“ Bequem ist so ein Bob also nicht, aber auch damit kommt die junge Vöhringerin gut zurecht. Die Fahrt dauert ja nur etwa eine knappe Minute. Einen Unfall hatte Celina Kränzle noch nie und sie stellt klar: „Das darf gerne noch warten – auch wenn man in der Szene sagt, dass man erst ein richtiger Bobfahrer ist, wenn man einmal gestürzt ist.“

Celina Kränzle kann sich gut vorstellen, dem Bobsport längere Zeit treu zu bleiben, wobei im Sommer natürlich weiterhin Leichtathletik an erster Stelle für sie steht. Daneben hat die junge Frau ja auch noch einen Beruf als Personal-Controllerin bei einer Ulmer Firma.

Sportlich kann die Leichtathletin Celina Kränzle von der Bobfahrerin Celina Kränzle übrigens durchaus profitieren. „Auf der Bahn war ich noch nie die beste Starterin“, weiß sie: „Ich hoffe, dass ich durch das Training mit den Bobfahrern schneller werde.“