Spürnasen aus Senden: Sandra Franke hilft mit Partner Pfote, wenn Haustiere entlaufen sind

Senden

Wenn die Katze verschwunden ist, kann dieser Hund helfen

Am 26. August wird der Internationale Tag des Hundes gefeiert. Speziell ausgebildet können die Tiere zu echten Helden werden. Sandra Franke und ihre Spürnasen helfen anderen Tierbesitzern.
Von Maximilian Sonntag
    Australian Shepherd Bussi folgt seiner feinen Nase. Bei dieser Übung sucht er nach einem Menschen, sein Spezialgebiet ist aber der Suche nach entlaufenen Haustieren.
    Australian Shepherd Bussi folgt seiner feinen Nase. Bei dieser Übung sucht er nach einem Menschen, sein Spezialgebiet ist aber der Suche nach entlaufenen Haustieren. Foto: Maximilian Sonntag

    Bussi schnüffelt an einem zerknitterten, weißen Taschentuch. Der achtjährige Australian Shepherd nimmt den Geruch einer vermissten Person am Rande eines Waldstücks bei Hausen im Landkreis Neu-Ulm auf. Er schaut sich kurz um. Dann läuft er gemeinsam mit Frauchen Sandra Franke zielgerichtet in den Wald. Er trainiert gerade, um im Ernstfall mit seiner feinen Nase helfen zu können. Dabei suchen Bussi und seine tierischen Kollegen meist nicht nach Menschen – ihr Spezialgebiet sind entlaufene Haustiere.

