Ärger im Donaustadion: „Überteuertes, schlecht organisiertes Catering kotzt an“

Der SSV Ulm 1846 Fußball feierte gegen Erzgebirge Aue zwar vor heimischer Kulisse seinen ersten Sieg in der noch jungen Drittligasaison. Doch einige Fans, vor allem im D-Block, ärgerten sich dennoch gewaltig: Lange Schlangen beim Einlass, lange Schlangen bei den Getränken. Und das bei etwa 33 Grad. Wer da gute 33 Minuten auf sein Wasser warten musste, konnte durchaus zornig werden. Zwar wurde bereits reagiert. Zufrieden scheinen die Spatzen-Anhänger aber noch nicht. Was wollen Stadt, Gastro-Betreiber Erich Steer und der Verein unternehmen, um die Situation im Donaustadion zu verbessern?

