Ab geht's in die 2. Liga: Die Meisterfeier des SSV Ulm im Live-Blog

Der SSV Ulm 1846 Fußball beendet die Saison daheim gegen den SC Verl, danach wird auf dem Münsterplatz gefeiert. Wir begleiten den Tag im Live-Blog.

Erst geht es im Donaustadion zum letzten Mal in dieser Saison um Punkte in der 3. Liga. Dem Heimspiel gegen den SC Verl kann der SSV Ulm 1846 Fußball aber ziemlich gelassen entgegenblicken, denn die Spatzen sind längst Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Das soll am Samstag ausgiebig gefeiert werden.