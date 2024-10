Ärger um Schalke-Tickets: Spatzen gestehen „organisatorischen Fehler“ ein

Nach dem Remis bei Darmstadt 98 gastiert am kommenden Feiertag-Freitag der FC Schalke 04 im Ulmer Donaustadion. Den SSV Ulm 1846 Fußball erwartet an Allerheiligen, 1. November, ab 18.30 Uhr ein Flutlicht-Fußballfest. Und so mancher Fan aus Gelsenkirchen würde sicherlich auch gerne an dem verlängerten Wochenende eine Auswärtsfahrt ins Schwabenländle vornehmen. Doch schon im Vorfeld der Begegnung am Freitagabend gibt es Aufregung.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Ulm und Schalke ist noch gar nicht so lange her. Im September 2023 fand ein Testspiel im Donaustadion statt. Damals gab es schon Ärger, weil manchem hier die Ticketpreise zu hoch waren. Die Partie gewannen die Knappen mit 4:2.

Im Dezember 2020 stand man sich im DFB-Pokal gegenüber. Das Heimrecht wurde damals getauscht, die Partie in Gelsenkirchen entschieden die Königsblauen mit 3:1 für sich. Damals hieß es Regionalligist gegen Bundesliga-Mannschaft. Seitdem ist Schalke in den Keller der 2. Liga abgestürzt, während Ulm sich bis ins Unterhaus hochgearbeitet hat.

Etwa 170 Schalke-Fans vom „Ticket-Wirbel“ beim SSV Ulm 1846 Fußball betroffen

Die Vorfreude auf das Spiel ist dennoch gegeben. Zahlreiche Schalke-Fans hatten sich mit Tickets für die Partie eingedeckt, die Ende vergangener Woche vom SSV Ulm 1846 Fußball aber wieder storniert wurden. Zahlreiche Online-Medien haben das bereits aufgegriffen. DerWesten schreibt von einem „Ticket-Wirbel“.

Die Spatzen entschuldigten sich per E-Mail bei den Betroffenen und wollen die Ticketkosten erstatten. Es soll sich um etwa 170 Betroffene handeln. Als Grund für diesen ungewöhnlichen Schritt wurde ein „organisatorischer Fehler“ angegeben. Demnach seien versehentlich schon vor Beginn des freien Vorverkauf Tickets angeboten worden. Das entspreche aber nicht den Vorverkaufs- und Sicherheitsrichtlinien des Vereins.

Die Schalker fordern nun vom SSV eine Stellungnahme und drohen, auch die Deutsche Fußballiga (DFL) einzuschalten. „Das ist ein Vorgang, der uns irritiert“, hatte Schalkes Pressesprecher Alex Jacob laut ruhr24.de am vergangenen Freitag gesagt. Die betroffenen Gästefans hatten zum Teil schon Hotels und Bahntickets gebucht.