SSV Ulm 1846 Fußball

17:37 Uhr

Freibier schon vor dem Spiel: Ulm erwartet "größte Party der letzten 25 Jahre"

Es war ein historischer Tag im Donaustadion am 17. Juni 1999. Die Mannschaft des SSV Ulm 1846 ließ sich nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga feiern: "Der absolute Wahnsinn".

Plus Schafft der SSV den Aufstieg in die Zweite Liga? Die Vorfreude ist riesig in und um Ulm herum. Die Kneipen bereiten sich vor. Einer feiert schon vor dem Spiel.

Von Michael Kroha

In Ulm und um Ulm herum hoffen alle Fans des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag auf einen Sieg gegen Viktoria Köln (14 Uhr). Denn dann wäre der Aufstieg und damit der Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Liga perfekt. Es wäre: "Der absolute Wahnsinn". So lautete bereits beim letzten Durchmarsch und dem das Motto der Spatzen. Die Ulmer Ultras haben das nun wieder ausgegraben. Unter jenem Motto steht der Fanmarsch am Samstag zum Donaustadion. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Ulmer Rathaus. Doch schon vorher wird mit Freibier "eingeheizt".

Mindestens 200 Liter wird es geben, verspricht Oliver Gomez, Betreiber der Vorglühbar am Marktplatz, wo seit Jahren schon die Spiele der Spatzen übertragen werden. Zwei Fässer sponsore die Spatenbrauerei, die restlichen 150 Liter zahle der bekennende SSV-Fan aus eigener Tasche. Vielleicht komme ja noch etwas über andere Finanzspritzen oben drauf, sagt er. Ab 10 Uhr werde auf jeden Fall ausgeschenkt. Dass die Ultras sich eine halbe Stunde später ganz in der Nähe treffen, sei nicht abgesprochen. Doch Gomez hofft, dass das Freibier den einen oder anderen zum Mitlaufen animieren kann. Auf welcher Route es zum Stadion geht, wisse er nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen