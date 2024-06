SSV Ulm 1846 Fußball

Husqvarna steigt als Trikotsponsor beim SSV Ulm 1846 Fußball aus

Plus Das Husqvarna-Logo verschwindet vom Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball. Warum der schwedische Forst- und Gartengerätehersteller sein Engagement vorzeitig beendet.

Von Stephan Schöttl

Als hätte der SSV Ulm 1846 Fußball bis zum Start der Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga neben Kaderplanung und Stadionertüchtigung nicht schon genügend offene Baustellen, kommt nun eine weitere dazu. Eine, mit der zumindest im Umfeld des Vereins zu diesem Zeitpunkt wohl niemand gerechnet hätte. Husqvarna zieht sich nach viereinhalb Jahren als Trikotsponsor zurück. Dabei war im April 2023 noch die Verlängerung der Partnerschaft verkündet worden. Der Forst- und Gartengerätehersteller gibt nun unternehmerische Gründe für das vorzeitige Ende an.

Das Husqvarna-Logo zierte in den vergangenen Jahren an der prominentesten Stelle auf der Brust das Trikot der Spatzen. Erstmals liefen die SSV-Fußballer im November 2019 beim Heimspiel in der Regionalliga Südwest gegen die Offenbacher Kickers mit dem neuen Hauptsponsor auf dem Dress auf. Das Unternehmen hatte damals die SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm abgelöst. Es folgten die Aufstiege in die 3. Liga und die 2. Bundesliga - die Partnerschaft zwischen dem SSV Ulm 1846 Fussball und Husqvarna Deutschland, eine Tochter der Husqvarna Group in Schweden, war demnach auch sportlich eine Erfolgsgeschichte, die nun zumindest auf der Ebene des größten Geldgebers vorbei ist. „Das ist schade, hat aber nichts mit dem SSV oder unserer Beziehung zu Husqvarna zu tun. Die ist und bleibt hervorragend“, sagt Markus Thiele, Geschäftsführer des Vereins.

