SSV Ulm 1846 Fußball spielt im DFB-Pokal gegen Bayern München

Nach dem Zweitliga-Aufstieg der nächste Hammer: Der Rekordmeister Bayern München kommt ins Donaustadion. Trainer Vincent Kompany feiert dort seinen Einstand.

4, Mai 2024: Der SSV Ulm 1846 Fußball macht mit einem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln die Meisterschaft in der 3. Liga und den Aufstieg in die 2. Liga perfekt. 18. Mai 2024: Der SSV Ulm 1846 Fußball schlägt im letzten Saisonspiel den SC Verl mit 4:2, Tausende von Fans feiern anschließend auf dem Münsterplatz. 1. Juni 2024: Der SSV Ulm 1846 Fußball bekommt als Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals Bayern München zugelost. Eigentlich muss man sich fragen: Welch ein Ausmaß an Glücksgefühlen vertragen dieser Verein und seine Anhänger, bis so etwas wie eine Überdosierung einsetzt?

Weit mehr als die Hälfte aller Paarungen waren bereits ausgelost, als am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgerechnet der frühere Bayern-Spieler Nils Petersen die Kugel mit dem Namen SSV Ulm 1846 Fußball aus dem Amateurtopf fischte. Die weniger attraktiven Gegner wie Paderborn und Elversberg waren da schon anderweitig vergeben, aber ein paar echte Granaten waren noch im Profitopf. Zum Beispiel der deutsche Meister Bayer Leverkusen und der Rekordmeister Bayern München - der wurde es dann letztlich auch.

Bayern München kommt im DFB-Pokal nach Ulm

Dass die Bayern in der Liga und im Pokal schlagbar sind, das weiß man in Fußball-Deutschland spätestens seit der vergangenen Saison. Im Pokal hat der Drittligist FC Saarbrücken dieses Kunststück bereits in der zweiten Runde mit einem 2:1-Sieg zustande gebracht und überhaupt haben sich die Bayern in diesem Wettbewerb in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Der letzte Sieg datiert aus der Saison 1919/20, in den vergangenen vier Jahren kamen die Bayern nie über das Viertelfinale hinaus. Entsprechend groß dürfte bei ihnen der Ehrgeiz sein, zumal ihr neuer Trainer Vincent Kompany seinen Pflichtspiel-Einstand ausgerechnet im Donaustadion feiert.

Vincent Kompany feiert seinen Einstand als Bayern-Trainer im Donaustadion. Foto: Sven Hoppe, dpa

Stattfinden wird das Spiel zwischen Ulm und den Bayern übrigens zwischen dem 16. und dem 19. August - also etwa eine Woche vor dem Beginn der Saison in der ersten Bundesliga. Später spielen im Pokal nur die beiden Teilnehmer am Supercup und das sind diesmal eben Leverkusen und der VfB Stuttgart und ausnahmsweise nicht die Bayern.