Studie: Welchen Mehrwert bringt der SSV Ulm 1846 Fußball der Region?

An erster Stelle steht der SSV Ulm 1846 Fußball. Dahinter folgen die Donau und das Münster, das Fischerviertel und die Basketballer. Die renommierte SLC Management GmbH aus Nürnberg, die unter anderem auch den Deutschen Fußballbund, den FC Bayern München und Borussia Dortmund zu seinen Kunden zählt, hat knapp 6000 Fußballinteressierte aus dem ganzen Land befragt, was sie am ehesten mit der Stadt Ulm assoziieren. Damit wollten die Experten den Bekanntheitsgrad des Fußball-Zweitligisten ermitteln - und dieser Wert wiederum floss am Ende in eine Studie ein, die sich mit den regionalökonomischen Effekten des Vereins beschäftigt, der selbst Auftraggeber war.

