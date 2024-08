SSV Ulm gegen den FC Bayern: Alle Infos zu Anreise und Parken

Der SSV Ulm ist nach 23 Jahren zurück in der 2. Bundesliga. Nachdem die Saison bereits begonnen hat, steht am Freitagabend ein DFB-Pokalkracher in Ulm an. Der FC Bayern München ist zu Gast. Die Partie ist restlos ausverkauft - somit ist am Spieltag mit viel Verkehrsaufkommen sowie vollen Zügen und Bussen zu rechnen. Wie Sie am besten zum Stadion kommen, welche Parkplätze es gibt und was bei der Einlasskontrolle verboten ist, erfahren Sie hier.

Anreise SSV Ulm - FC Bayern: mit dem ÖPNV zum Donaustadion

Wegen Bauarbeiten in der Stadt kann es vor und nach dem Spiel zu einigen Verkehrsbehinderungen kommen. Der SSV Ulm rät daher zu einer frühzeitigen Anreise. Vom Ulmer Hauptbahnhof verkehrt für gewöhnlich die Straßenbahnlinie 1 bis zum Donaustadion. Wegen Gleisarbeiten wird die Linie aber durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) bedient - Fans können am „Wohnpark Friedrichsau“ aussteigen. Da die Busse weniger Fahrgäste als die Straßenbahnen transportieren können, empfiehlt der Klub jedoch eine möglichst frühzeitige Anreise.

SSV Ulm: Mit dem Auto zum Heimspiel gegen FC Bayern

Die genaue Adresse des Stadions für das Navi lautet: Stadionstraße 5, 89073 Ulm. Wer eine weitere Anfahrt hat, nutzt am besten die Autobahn A8. Die Ausfahrt „Ulm-Ost“ nehmen und danach der Beschilderung in Richtung „Donaustadion/Messe“ folgen. Es wird auch mit dem Auto eine möglichst frühe Anreise empfohlen.

Icon Galerie 19 Bilder Der SSV Ulm 1846 Fußball absolviert derzeit sein Trainingslager in Oberstaufen im Allgäu. Das sind Impressionen von Tag eins.

Donaustation: Parkplätze für SSV Ulm gegen FC Bayern

Autofahrer können die Parkplätze P2 bis P4 nutzen, die sich in Laufweite des Donaustadions befinden und ausgeschildert sind. Für die Gästefans ist der Parkplatz P1 in unmittelbarer Nähe zum Stadion vorgesehen. Zudem steht Stadionbesuchern die Möglichkeit offen, das Kombiticket zu nutzen - mit der Eintrittskarte kann der gesamte ÖPNV im DING-Gebiet ab 9 Uhr und bis drei Stunden nach dem Spiel kostenlos genutzt werden. Das Auto kann dann etwa am Schulzentrum Kuhberg (Egginger Weg) oder am P+R in der Lise-Meitner-Straße abgestellt werden.

Einlasskontrolle SSV Ulm: Diese Gegenstände sind im Donaustadion verboten

Der Einlass ins Donaustadion beginnt zwei Stunden vor dem Spiel gegen den FC Bayern. Das gilt für Heim- und Gästefans. Wer möglichst zügig auf seinen Tribünenplatz gelangen will, sollte keine im Stadion verbotenen Gegenstände mit sich führen. Diese Gegenstände sind unter anderem beim Einlass verboten:

rassistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, diskriminierendes, rechts- bzw. linksradikales Propagandamaterial

Waffen

Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen aus zerbrechlichem oder hartem Material

Gassprühdosen, Druckgasflaschen, ätzende oder färbende Substanzen

Leitern, Hocker, Stühle, Reisekoffer, Kisten, Stockschirme, Schutzhelme

Zaunfahnen, Banner, Fahnen und Transparente, die einen Straftatbestand erfüllen

leicht brennbare Flüssigkeiten, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln oder andere Pyrotechnik

Vuvuzela, Gaströten, Gasdruckfanfaren

alkoholische Getränke

Tiere

Laserpointer

Eine vollständige Liste aller im Donaustadion verbotener Gegenstände finden Sie auf der Webseite des SSV Ulm.

SSV Ulm - FC Bayern: Gibt es noch Tickets?

Nein, es sind keine Tickets gegen den FC Bayern mehr verfügbar. Das Donaustadion ist bei dem DFB-Pokalspiel restlos ausverkauft.