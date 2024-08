Liveticker zum Nachlesen: Spatzen verlieren erstes Spiel in 2. Bundesliga gegen Kaiserslautern

In Ulm und um Ulm herum war die Vorfreude gewaltig: Der SSV Ulm 1846 Fußball ist zurück in der 2. Fußball-Bundesliga. Das erste Saisonspiel bestreitete die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle vor heimischer Kulisse am Sonntag (4. August) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff war um 13.30 Uhr im Donaustadion. Am Ende gewannen die Roten Teufel mit 1:2 (0:0). Wir waren für Sie vor Ort - vor, während und nach dem Spiel - und berichteten im Live-Ticker.

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Kaiserslautern: Der Spielverlauf

Spielstand: 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Higl (48.), 1:1 Tomiak (FE./78.), 1:2 Opoku (83.)

Besondere Vorkommnisse: -

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Kaiserslautern: Die Startaufstellungen

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Strompf, Reichert, Gaal – Rösch, Ph. Maier, Brandt, Allgeier – Keller, Higl, Chessa.

1. FC Kaiserslautern: Krahl – Wekesser, Heuer, Elvedi, Zimmer – Tomiak, Ritter, Kaloc, Opoku, Hanslik, Tachie.