Autofahrer aufgepasst: Stadt Neu-Ulm nimmt zwei neue Blitzer in Betrieb

Die Stadt Neu-Ulm nimmt zwei neue Blitzer in Betrieb. Damit soll „ein weiteres Zeichen für mehr Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen“ gesetzt werden, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilt.

Bei den Blitzern handelt es sich zum einen um eine neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage, in der Memminger Straße auf Höhe des Stadtquartiers Wiley installiert wird. Diese kann ab Donnerstag, 10. Juli, künftig beidseitig jeweils zwei Fahrspuren überwachen.

Neues mobiles Messfahrzeug soll sensible Bereich wie Kindergärten kontrollieren

Mit der Installation der neuen Messanlage möchte die Stadt die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konsequenter kontrollieren und so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden verbessern. Die Stadt erhofft sich so, dass es durch die zusätzliche dauerhafte stationäre Kontrollinstanz zu weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen und auch zu weniger Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kommt. Darüber hinaus soll auch die Lärmbelastung durch zu schnelle Fahrzeuge für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wileys verringert werden.

Ab Mitte Juli wird zum anderen ein neues mobiles Messfahrzeug im Einsatz sein, mit dem flexibel an verschiedenen Standorten, insbesondere in sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen und anderen stark frequentierten Zonen, Geschwindigkeitskontrollen möglich sind.

Kosten für beide Blitzer belaufen sich auf insgesamt 440.000 Euro

Die Stadt Neu-Ulm betreibt nach eigenen Angaben derzeit bisher insgesamt vier stationäre Blitzsäulen in der Ringstraße und an der B28. Zudem ist seit August 2023 auch der semistationäre Blitzer-Trailer „Simba“ an unterschiedlichen Standorten im Einsatz. Das neue mobile Messfahrzeug wird keinen Namen erhalten, weil es dabei nicht um einen Anhänger, sondern um ein Fahrzeug mit integrierter Kamera handelt. (AZ/krom)