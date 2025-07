Stadt Neu-Ulm startet Kikom-App für Kindergarten-Eltern

Zum Start des neuen Kindergartenjahrs am 1. September führt die Stadt Neu-Ulm die App „KiKom“ als zentrales Kommunikationsmittel in allen städtischen Kinderhäusern ein. Ziel ist es, den Austausch zwischen Einrichtungen und Eltern moderner, direkter und transparenter zu gestalten.

Rund 1000 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter werden derzeit in neun städtischen Einrichtungen betreut. Deren Familien sollen künftig von einer deutlich verbesserten digitalen Kommunikation mit dem pädagogischen Personal der Einrichtungen profitieren, teilt die Stadt mit: Die KiKom-App ermöglicht es, Informationen, Termine, Elternbriefe, Aushänge, Ausflugsankündigungen oder auch Mitbringlisten schnell und gezielt zu übermitteln. Durch Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone oder Tablet sollen Eltern stets auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Auch Rückmeldungen seien über die App ganz unkompliziert möglich – etwa in Form einer digitalen Krankmeldung oder Abwesenheitsmeldung.

Neu-Ulm führt mit Tanja Kast die KiKom-App für bessere Kommunikation in Kindergärten ein.

Ebenso seien direkte Abfragen zur Teilnahme an Veranstaltungen oder Elternaktionen über die App möglich. „Mit KiKom wollen wir die alltägliche Kommunikation zwischen Kita und Elternhaus auf eine neue Ebene heben – schnell, sicher und benutzerfreundlich“, betont Tanja Kast, die Leiterin der Abteilung Betreuung und Erziehung im Neu-Ulmer Rathaus. „Für Familien bedeutet das mehr Übersicht und Verlässlichkeit im Alltag, für die Einrichtungen eine große Entlastung im organisatorischen Bereich.“ Die Nutzung der App erfolge datenschutzkonform: Alle Informationen sollen SSL-/TLS-verschlüsselt übertragen und auf einem deutschen Server gespeichert werden. Der Zugang zur App sei ausschließlich über einen individuellen Aktivierungscode möglich, den die jeweilige Einrichtung den Eltern direkt zur Verfügung stellt. Die Kommunikation erfolge in geschlossenen Gruppen. Die App ist für die Eltern kostenlos und werbefrei, teilt die Stadt weiter mit.

Eltern, deren Kinder städtische Einrichtungen besuchen, werden im Laufe der Woche per Elternbrief über die Einführung der App informiert. Damit ein reibungsloser Start zum neuen Kindergartenjahr im September gelingt, werden sie gebeten, sich bereits vorab mit der App vertraut zu machen und zu registrieren. Unterstützung dafür gibt es von den jeweiligen Einrichtungen. Zudem wird beim ersten Elternabend eine Einführung in die App angeboten. KiKom löst das bisher verwendete System „Stay Informed“ ab. KiKom sei ein leistungsfähigeres, benutzerfreundlicheres System, das per App oder im Browser nutzbar ist.

Für Eltern, die keine digitalen Endgeräte nutzen möchten, bleiben Aushänge und analoge Informationswege in den Einrichtungen weiterhin erhalten. (AZ)